ЖКХ

Энергетики призвали псковичей не разводить костры вблизи ЛЭП

Линии электропередачи и другие энергообъекты - источник повышенной опасности. Впереди майские праздники, длительные выходные и праздничные дни, когда значительную часть свободного времени многие проведут за городом – на даче или в деревне. В связи с этим Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» напоминает правила электробезопасности.

«Посвящая свободное время активной деятельности на природе, многие забывают о правилах электробезопасности. Места отдыха зачастую соседствуют с энергообъектами высокого напряжения. Да и сами дачники используют на участках мощные электрические приборы, которые при неосторожном обращении могут стать причиной несчастного случая», - отметили в псковском филиале.

Чтобы избежать беды, нужно соблюдать правила электробезопасности – как дома, так и на улице:

нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров;

нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи;

нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;

нельзя играть возле линий электропередачи, запускать рядом с проводами модели летательных аппаратов или фейерверки.

Особое внимание нужно уделить соблюдению правил безопасности в охранных зонах линий электропередачи. Охранная зона ЛЭП зависит от её напряжения и составляет от 2 до 55 м от проводов.

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

разведение огня вблизи вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи;

складирование и хранение материалов, размещение детских и спортивных площадок, полевых станов, загонов для скота;

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров.

В охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними категорически запрещается ловить рыбу, так как это смертельно опасно.

«Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Забрасывать блёсны и другие снасти вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска – хороший проводник тока», - добавили в компании.

В филиале отметили, что энергетики делают всё, чтобы объекты были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних и снабжены предупреждающими знаками.

Большинство несчастных случаев - это результат пренебрежения предупреждениями, зачастую пострадавшие просто не осознают опасности и не задумываются о последствиях своих действий, подчеркнули энергетики.

«Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с чёрной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак!» - отметили энергетики.

Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение;

запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери распределительных устройств и подстанций, самостоятельно производить переключения и подключения в электрических сетях.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает: при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, выявлении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных - 220).