ЖКХ

Отопительный сезон возобновят в Усвятском округе

Отопительный сезон возобновят в Усвятском округе с 6 мая, сообщил глава округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха на территории округа 5 мая с 10:00 начата подача тепла в образовательные учреждения.

«Проанализировав прогноз погоды на ближайшие дни, учитывая обращения граждан, принято решение о возобновлении отопительного периода 2024-2025 годов с 15:00 6 мая, то есть тепло начнёт поступать в многоквартирные дома и учреждения уже сегодня», - сказал Дмитрий Петров.

Напомним, в Пскове и в Псковском районе отопительный сезон продлен до 12 мая.

Ранее отопительный сезон возобновили в Куньинском и Пустошкинском районах.

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