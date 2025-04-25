ЖКХ

Отопительный сезон возобновили в Куньинском районе

Отопительный сезон возобновили в Куньинском районе, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

«По многочисленным обращениям граждан и в связи с серьёзным похолоданием принято решение о возобновлении теплоснабжения», - сказал глава района.

Вчера в круглосуточном режиме заработали газовые котельные в Кунье и Ущице, сегодня запускается котельная в деревне Наумово.

«Большое спасибо нашим теплоснабжающим организациям, которые, несмотря на многочисленные трудности, пошли навстречу и нашли возможность включить отопление», - заключил Олег Лебедев.

Напомним, отопительный сезон возобновили также в Пустошкинском районе.

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В Пскове отопление будет подаваться до 5 мая.

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