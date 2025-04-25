Отопительный сезон возобновили в Куньинском районе, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.
«По многочисленным обращениям граждан и в связи с серьёзным похолоданием принято решение о возобновлении теплоснабжения», - сказал глава района.
Вчера в круглосуточном режиме заработали газовые котельные в Кунье и Ущице, сегодня запускается котельная в деревне Наумово.
«Большое спасибо нашим теплоснабжающим организациям, которые, несмотря на многочисленные трудности, пошли навстречу и нашли возможность включить отопление», - заключил Олег Лебедев.
Напомним, отопительный сезон возобновили также в Пустошкинском районе.
В Пскове отопление будет подаваться до 5 мая.