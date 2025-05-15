ЖКХ

240 аварий на сетях зарегистрировали за отопительный сезон в Пскове

240 аварий зарегистрировали за отопительный сезон в Пскове. Об этом руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Закончился очередной отопительный сезон, он длился 227 суток. Работники "Псковских тепловых сетей" в безостановочном режиме обеспечивали теплом наш город. Сделали это качественно, профессионально и спокойно. Легких сезонов у нас не бывает, этот тоже не был. За зиму 240 учтенных раз мы устраняли аварийные ситуации, около 40 раз останавливали горячее водоснабжение», — рассказал Игорь Максимов.

Он отметил, что около 200 раз приходилось останавливать отопление для устранения аварий. При этом остановка горячего водоснабжения и его последующий запуск создают проблемы для сетей.

«Аварийную остановку отопления вызывали и "моргачи" – остановка подачи электроэнергии. Теперь мы готовимся к новому сезону», – добавил директор ПТС.