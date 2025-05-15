ЖКХ

Почти 60 тысяч обращений обработали специалисты псковских газовых компаний с начала года

Компании «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» используют все доступные каналы взаимодействия с гражданами. Более 35 тысяч жителей области обратились лично в единые клиентские центры региона, около 20 тысяч абонентов решили вопрос через колл-центр, еще около 1200 потребителей направили обращения по электронной почте общества, а около двух тысяч жителей Псковской области для решения своего вопроса воспользовались сервисом «Личный кабинет», сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Кроме того, жители региона обращаются в онлайн-приемную генерального директора и официальную группу компаний в социальной сети «ВКонтакте».

Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за услуги газоснабжения, заключением или переоформлением договора поставки газа, например, при смене собственника жилого помещения, по вопросам догазификации и ремонту газового оборудования.

Газовые компании напоминают, что многие вопросы по газоснабжению и газификации можно решить дистанционно, без посещения офиса. Онлайн-сервисы созданы для удобства абонентов и оперативной обработки их обращений.