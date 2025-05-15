Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
День В деревне
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Динопарк» Открылся в Пскове
Места силы Псковской области
Профсоюзный Первомай
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё ЖКХ 15.05.2025 12:143 С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ 20.05.2025 15:520 Игорь Максимов: Мы добивались перевода последней угольной котельной на газ и были услышаны 20.05.2025 15:330 Обойтись без отключения горячей воды категорически нельзя — аварийная служба ПТС 20.05.2025 15:010 Почти 60 тысяч обращений обработали специалисты псковских газовых компаний с начала года 20.05.2025 14:590 Отопление в Пскове отключили вовремя — Борис Елкин 20.05.2025 14:100 Почему невозможно частично ограничить подачу тепла в жаркую погоду, рассказали в ПТС
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:367 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 16.05.2025 11:102 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 14.05.2025 12:352 Молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября в Пскове 15.05.2025 12:143 С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ 15.05.2025 20:390 Великолукский и Невельский епископ Сергий отправлен на покой
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Почти 60 тысяч обращений обработали специалисты псковских газовых компаний с начала года

20.05.2025 15:01|ПсковКомментариев: 0

Компании «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» используют все доступные каналы взаимодействия с гражданами. Более 35 тысяч жителей области обратились лично в единые клиентские центры региона, около 20 тысяч абонентов решили вопрос через колл-центр, еще около 1200 потребителей направили обращения по электронной почте общества, а около двух тысяч жителей Псковской области для решения своего вопроса воспользовались сервисом «Личный кабинет», сообщили  Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Кроме того, жители региона обращаются в онлайн-приемную генерального директора и официальную группу компаний в социальной сети «ВКонтакте».

Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за услуги газоснабжения, заключением или переоформлением договора поставки газа, например, при смене собственника жилого помещения, по вопросам догазификации и ремонту газового оборудования.

Газовые компании напоминают, что многие вопросы по газоснабжению и газификации можно решить дистанционно, без посещения офиса. Онлайн-сервисы созданы для удобства абонентов и оперативной обработки их обращений.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 55 человек
20.05.2025, 16:230 Более 254 тысяч человек перевезла «Ласточка» Псков-Петербург с начала года 20.05.2025, 16:210 Для сноса стены рядом с пятиэтажкой в Любятово собрали подписи 20.05.2025, 16:060 Водитель «Газели» спровоцировал цепную аварию на трассе Псков — Изборск 20.05.2025, 16:040 Движение по улице Коммунальной в Пскове ограничат ради прокладки тепловых сетей в начале июня
20.05.2025, 16:000 Девять псковских фермеров стали победителями грантового конкурса «Агростартап» 20.05.2025, 15:580 Экс-губернатор Псковской области выступил с прогнозами развития ситуации вокруг российско-украинского конфликта 20.05.2025, 15:560 Жительницу Пскова подозревают в фиктивной регистрации россиянина 20.05.2025, 15:520 Игорь Максимов: Мы добивались перевода последней угольной котельной на газ и были услышаны
20.05.2025, 15:470 До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 мая 20.05.2025, 15:430 Финалисткам конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки» устроили фотосессию в кинотеатре 20.05.2025, 15:400 Псковичам напомнили, что нельзя строить на дачном участке 20.05.2025, 15:360 Начальник псковского УФСИН провел прием граждан по поручению президента
20.05.2025, 15:330 Обойтись без отключения горячей воды категорически нельзя — аварийная служба ПТС 20.05.2025, 15:261 Краснодар стал третьим по популярности городом, где ищут недвижимость жители Пскова 20.05.2025, 15:240 О вкладе псковичей в Победу над фашизмом расскажут в историко-краеведческой библиотеке 20.05.2025, 15:190 Нетрезвый водитель попался полицейским в Опочке
20.05.2025, 15:010 Почти 60 тысяч обращений обработали специалисты псковских газовых компаний с начала года 20.05.2025, 14:590 Отопление в Пскове отключили вовремя — Борис Елкин 20.05.2025, 14:541 Перекресток улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове расширят до 1 сентября 20.05.2025, 14:420 Председатель Псковского областного суда признан «Судьей года-2024»
20.05.2025, 14:400 Азам финансовой грамотности научат на псковском «фестивале детства» 20.05.2025, 14:380 Чемпионат области по подводной охоте пройдет в Себежском районе 20.05.2025, 14:300 Осуждённому из Пустошки пришлось заплатить 106 тысяч рублей за поломку электронного браслета 20.05.2025, 14:190 На вечернюю беговую тренировку приглашают псковичей 20 мая
20.05.2025, 14:180 С начала 2025 года в Псковскую область из Европы переехали более 250 человек 20.05.2025, 14:150 Более 66 тысяч тонн мяса и субпродуктов произвели в Псковской области с января по март 20.05.2025, 14:100 Почему невозможно частично ограничить подачу тепла в жаркую погоду, рассказали в ПТС 20.05.2025, 14:080 «Мыслительную процессию» организуют на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
20.05.2025, 13:570 Старинный Псков в VR увидят посетители второго «фестиваля детства» 20.05.2025, 13:490 Выявлен удивительный способ снижения веса 20.05.2025, 13:480 Капремонт канализационного коллектора по улице Петрова в Пскове завершат до конца июля  20.05.2025, 13:380 Административные дела возбудили в отношении должностных лиц порховской больницы
20.05.2025, 13:260 «Уголок интроверта» и дискотека ждут гостей второго псковского «Фестиваля детства» 20.05.2025, 13:210 240 аварий на сетях зарегистрировали за отопительный сезон в Пскове 20.05.2025, 13:200 Псковичка фиктивно вписала отцовство иностранца в свидетельство о рождении ребёнка 20.05.2025, 13:140 Изданные в оккупированной фашистами Праге повести Пушкина получил в дар музей-заповедник «Михайловское»
20.05.2025, 13:120 Спектакль «Смерть Тарелкина» в Пскове снимут с репертуара в этом сезоне 20.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о завершении отопительного сезона в Пскове 20.05.2025, 12:570 Почти 40 случаев кишечной инфекции зарегистрировали в Псковской области за неделю 20.05.2025, 12:500 Адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление о возбуждении уголовного дела
20.05.2025, 12:430 Сергей Вострецов: России нужна единая школьная организация 20.05.2025, 12:350 Областной фестиваль комплекса ГТО пройдет в Пушкинских Горах 20.05.2025, 12:160 Пилотесса из Великих Лук завоевала «бронзу» на чемпионате РФ по воздухоплаванию 20.05.2025, 12:140 Один класс в Псковской области закрыт на карантин
20.05.2025, 12:060 В Госинспекции труда в Псковской области устанавливают обстоятельства несчастного случая в «Магните» 20.05.2025, 12:030 Глава Конституционного суда РФ считает, что коррупцию не искоренить 20.05.2025, 12:020 Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль 20.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 мая
20.05.2025, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Второй «Фестиваль детства» в Пскове 20.05.2025, 11:560 Более 25 человек госпитализировали с ОРВИ в Псковской области за неделю 20.05.2025, 11:530 Руководитель музея истории школы №1: Лев Зильбер — один из титанов советской науки 20.05.2025, 11:500 В РФ задержали обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков
20.05.2025, 11:480 Просто клад 20.05.2025, 11:460 Временные отключения воды произойдут в Великих Луках 21 мая 20.05.2025, 11:420 «Кузница»: Отопительный сезон завершен – готовимся к следующему 20.05.2025, 11:350 Иск об изъятии «Дома Оглоблиной» из собственности удовлетворил псковский суд
20.05.2025, 11:270 Семь автомобилей стали участниками трех ДТП в Пскове возле моста Невского 20.05.2025, 11:240 Псковичи определили главные финансовые цели для своих детей 20.05.2025, 11:160 Общегородской праздник для выпускников Великих Лук пройдет 28 июня 20.05.2025, 11:130 Премиальные клиенты Сбера смогут менять привилегии
20.05.2025, 11:100 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Всегда чего-то в жизни не хватает... 20.05.2025, 11:090 Кулинарные шедевры из яиц приготовят на псковском гастрофестивале «Моя еда» 20.05.2025, 11:070 Сотрудница сетевого магазина в Псковской области повредила палец при разделке ветчины 20.05.2025, 11:050 Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег
20.05.2025, 10:570 «Беседка»: Второй «Фестиваль детства» в Пскове 20.05.2025, 10:510 Столкнувшийся с машиной на улице Труда в Пскове мальчик на самокате серьезно не пострадал 20.05.2025, 10:450 Россиян предупредили о фейковых письмах с графиком отключения горячей воды 20.05.2025, 10:440 Свалку в Шелонской волости Дедовичского района ликвидируют через суд
20.05.2025, 10:420 Антон Мороз обсудил взаимодействие между городским и областным уровнями власти с депутатом Собрания 20.05.2025, 10:320 Самым популярным ЕГЭ по выбору в Великих Луках стала профильная математика 20.05.2025, 10:290 Стартовали летние работы по преображению усадьбы Строгановых 20.05.2025, 10:250 Сила есть — ума не надо?
20.05.2025, 10:242 Круговой перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове полностью переустроят 20.05.2025, 10:210 Псковичам сложнее всего общаться по рабочим вопросам с бухгалтерами – опрос 20.05.2025, 10:190 Россияне назвали сумму расходов на «Последний звонок» 20.05.2025, 10:140 «Потягнем за Отечество!»: Маршал Рокоссовский
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru