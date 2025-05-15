ЖКХ

Игорь Максимов: Мы добивались перевода последней угольной котельной на газ и были услышаны

«Псковские тепловые сети» работают с «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организацией «Газпром газораспределение Псков» в качественном тандеме. Об этом руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас оставалась одна котельная, которая работала на угле. Мы добивались перехода на газ и были услышаны. Должен сказать, что "Газпром межрегионгаз" просто красавцы. Они сделали свое дело даже раньше, чем мы ожидали или предполагали. Это будет новая котельная в старом здании. Мы в этом году выполним процентов 80 всех работ. И на будущий год, как обещали, осенью, я думаю, мы запустим новый газовый котел», – рассказал Игорь Максимов.

Отметим, последняя котельная «Псковских тепловых сетей», которая работала на угле, отапливала несколько социальных объектов: центральную районную больницу и школу №16.