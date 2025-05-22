ЖКХ

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на территории Псковской области до завтрашнего дня, 26 мая. В связи с этим Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили «Россети Северо-Запад» в своём Telegram-канале.

В регионе готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники для оперативного восстановления электроснабжения. 130 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).