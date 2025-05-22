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ЖКХ

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

25.05.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на территории Псковской области до завтрашнего дня, 26 мая. В связи с этим  Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили «Россети Северо-Запад» в своём Telegram-канале.

В регионе готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники для оперативного восстановления электроснабжения. 130 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному  бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Теги: #регион60 #Россети #жкх
Источник: Псковская Лента Новостей
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