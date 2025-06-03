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Причины задержки строительства экотехнопарка назвал Александр Котов

Причины задержки строительства экотехнопарка в Палкинском районе назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне не хотелось бы идеализировать ситуацию с экотехнопарком. На объектах с таким объемом финансирования (а там, как известно, больше 4 миллиардов рублей) такие вещи, как субъективный фактор, не имеют большого значения. Основная проблема связана именно с оборудованием, которое было спроектировано. Соответственно, его невозможно в разумные сроки приобрести. Пришлось вносить изменения в проект. Если кому-то кажется, что экотехнопарк - это простая стройка, на которой только бульдозер ездит туда-сюда, то это ошибка. Это большой объем финансовых средств. Эти денежные средства не так просто эффективно использовать. И понятно, что мы все сожалеем о том, что сроки сдвигается, но будем надеяться, что до конца года все-таки этот объект в эксплуатацию будет введен», — сказал Александр Котов.

Он добавил, что ситуации, когда сроки приходится переносить, стали постоянными.

«Есть разные причины для этого: и оборудование, и материалы, и качество проектно-сметной документации, и подрядчики. В совокупности это все влияет на то, что и сроки увеличиваются, и стоимость объекта растет, и качество зачастую страдает. Но это вечная борьба», – добавил Александр Котов.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов заявил, что стоимость строительства экотехнопарка в Палкинском районе выросла в 2024 году.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте создадут около 500 новых рабочих мест.

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Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.