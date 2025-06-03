Причины задержки строительства экотехнопарка назвал Александр Котов

Причины задержки строительства экотехнопарка в Палкинском районе назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что ситуации, когда сроки приходится переносить, стали постоянными.
«Есть разные причины для этого: и оборудование, и материалы, и качество проектно-сметной документации, и подрядчики. В совокупности это все влияет на то, что и сроки увеличиваются, и стоимость объекта растет, и качество зачастую страдает. Но это вечная борьба», – добавил Александр Котов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов заявил, что стоимость строительства экотехнопарка в Палкинском районе выросла в 2024 году.
Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте создадут около 500 новых рабочих мест.
Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.