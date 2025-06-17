ЖКХ

В Псковском районе началась догазификация деревни Туховик

В Псковском районе началось строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 км в рамках догазификации деревни Туховик, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. Новые распределительные сети позволят газифицировать 29 домовладений населенного пункта.

В работе газовых компаний находится 11 заявок от жителей деревни Туховик, 10 из которых переведены в договоры.