ЖКХ

Псковские газовики знакомят школьников с правилами газовой безопасности на летних каникулах

Первые мероприятия летней кампании по газовой безопасности состоялись в рамках образовательной акции «Безопасное лето» на базе детской экологической библиотеки «Радуга», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

На открытых занятиях около 100 учеников начальных классов Естественно-математического Лицея № 20 и Погранично-таможенно-правового лицея №22 города Пскова вместе с учителями узнали о полезных свойствах природного газа и как действовать в случае опасности.

Дети узнали о происхождении природного газа, его свойствах и особенностях, о работе газовой отрасли и связанных с ней профессиях. Отдельное внимание газовики обратили на правила безопасности при использовании бытовых приборов и действия при возникновении экстремальных ситуаций. Также ребята посмотрели обучающий мультфильм и видеоролик с правилами газовой безопасности, где весь материал изложен в увлекательной и доступной форме, а полученные знания закрепили с помощью вопросов викторины и интересной командной творческой работы.

Особое значение в процессе обучения имеет всероссийский портал Безопасный газ, созданный по инициативе «Газпром межрегионгаз», который содержит много полезных материалов для детей. Герои портала Красная Шапочка, Серый Волк и Бабушка помогают ребятам получить нужные знания, умения и навыки.

В течение 2024–2025 учебного года специалисты компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» провели 35 уроков по безопасному использованию газа. В них приняли участие порядка 800 детей по всей области.

Также порядка 6 000 школьников региона изучили правила безопасного пользования газа в быту самостоятельно с помощью классных руководителей в рамках подготовки к этапам 21 областного конкурса МЧС «Я и пожарная безопасность». В каждой школе Псковской области создавались дружины юных пожарных. Ребята изучали правила пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на водных объектах и при пользовании газом в быту, проводили информационную работу по изученным правилам в своих школах и с населением.

«Цель наших занятий – сформировать у детей ответственное отношение к безопасному использованию газа и воспитать грамотных потребителей. Чтобы газ приносил только пользу и комфорт, необходимо не только знать, но и соблюдать правила безопасности. Поэтому мы проводим обучающие уроки со школьниками круглогодично - в течение учебного года и во время каникул», - отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.