ЖКХ

Две тысячи гектаров трасс магистральных энерготранзитов расчистят в Псковской и Новгородской областях

Филиал ПАО «Россети» в этом году расчистит порядка двух тысяч гектаров трасс магистральных энерготранзитов в Псковской и Новгородской областях, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотография: Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности на 16 магистральных линиях электропередачи 330 кВ, участвующих в выдаче мощности от объектов генерации Псковской и Новгородской областей.

Наибольший объем работ запланирован на трассах ЛЭП от Псковской ГРЭС до подстанций 330 кВ «Новосокольники» и «Великорецкая», питающих юго-запад Псковской области, а также на линиях 330 кВ «Чудово – Новгородская» и «Чудово – Юго-Западная» в Новгородской области.

Расчистка просек входит в план годовой ремонтной программы. Работы производятся преимущественно с применением ручных инструментов – бензопил и кусторезов. Эти мероприятия снижают риски отключения воздушных линий и повреждений проводов, повышают надежность электроснабжения потребителей.