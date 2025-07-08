Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
Мошенники под видом операторов
Легким десертам — легкая сметана
Господин Рейтингомер
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Новая жизнь Овсища
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Псков Летние террасы
островичи шагают в будущее
Псковская область 80-летие Победы
Вакансии в «Россетях»
Лев в клетке
Профсоюзы о производственных травмах
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Три кита Успеха
 
 
 
ещё ЖКХ 08.07.2025 16:510 «Горводоканал глазами Горводоканала»: Водоподготовка 10.07.2025 11:400 Петр Алексеенко: С каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса» 09.07.2025 22:260 Энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев в Великолукском районе 09.07.2025 18:210 Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 08.07.2025 16:510 «Горводоканал глазами Горводоканала»: Водоподготовка 08.07.2025 14:010 Участок водопровода ремонтируют на улице Коммунальной в Пскове
 
 
 
Самое популярное 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 06.07.2025 17:046 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 09.07.2025 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 06.07.2025 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность» 06.07.2025 10:100 Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Петр Алексеенко: С каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса»

10.07.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Повышению стоимости услуг ЖКХ было посвящено выступление депутата фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петра Алексеенко на 46-й сессии регионального парламента 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С недавних пор у нас, как и в Новый год, появился еще один день "подарков". Это 1 июля. С 1 июля в Псковской области и по всей стране произошло очередное повышение тарифов. А это значит, что гражданам, к сожалению, вновь приходится "затянуть пояса". При этом качество услуг не становится лучше, скорее наоборот. Постоянное отключение воды, света и тепла давно стали нехорошей традицией, особенно в районных центрах. Однако аппетиты монополий и ресурсоснабжающих организаций продолжают расти. Возникает вопрос, с чем связано столь существенное повышением цен на услуги ЖКХ?» - начал выступление Петр Алексеенко

Он отметил, что обычно указывается две причины для повышения тарифов. 

«Во-первых, специалисты в коммунальной сфере говорят, что основным фактором, влияющим на повышение тарифов, являются инфляционные процессы, влекущие рост стоимости материалов, работ, услуг и топливно-энергетических ресурсов. Что же, ссылка на инфляцию является традиционной, когда требуется оправдать очередные поборы с населения. При этом о более низком росте реальных доходов самих граждан предпочитают не вспоминать. Однако на сей раз этот аргумент выглядит неубедительно, ибо официальная инфляция в стране по итогам 2024 года составила 9,5%. Это на треть меньше, чем повышение тарифов», - добавил коммунист.

Второй заявленной причиной, по его словам, является обновление сетей, которое необходимо для обеспечения надлежащего качества услуг.

«Спора нет, инфраструктура действительно серьезно изношена. Но что мы видим по факту? При весьма существенном повышении оплаты, объемы ремонта остаются откровенно смешными, особенно в райцентрах. В то же время плату с граждан собирают по полной. И при этом не понятно, почему заботы по ремонту инфраструктуры возложены именно на самих граждан? Инфраструктура принадлежит коммунальщикам. В то же время аппетиты ресурсоснабжающих организаций год от года только растут и становятся уже абсолютно неумеренными. Получается порочный круг. В ремонт инфраструктуры вкладывая по минимуму, она приходит в негодность», - отметил Петр Алексеенко.

В качестве решения он предложил законодательно закрепить обязательство за коммунальщиками вкладывать больше средств на обновление сетей и строго следить за исполнением.

«Капитализм подтвердил в России свою неэффективность по сравнению с советской системой. Ухудшение жизни остальных, задавленных драконовским законодательством. Парадокс. Нефть на мировом рынке дешевеет, а бензин дорожает в России. Только у нас такое может быть. Как отмечено в постановлении по отчету ЦК по итогам только что прошедшего 19-го съезда КПРФ, в России сохраняется социально-экономический строй, навязанный в результате предательского разрушения СССР. Цель КПРФ – возрождение России на пути социалистического развития. Только так страна получит защиту от последствий углубляющего мирового кризиса. Другого пути нет», - заключил Петр Алексеенко.

Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 300 человек
10.07.2025, 11:540 Фотофакт: Вода бьет из канализационного люка на улице Бастионной в Пскове 10.07.2025, 11:530 Антон Минаков: Из-за сбоев мобильного интернета цены на такси подскочили в разы 10.07.2025, 11:520 Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 10.07.2025, 11:460 Олег Брячак предложил внедрить «тревожную кнопку» для бригад скорой помощи
10.07.2025, 11:400 Петр Алексеенко: С каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса» 10.07.2025, 11:310 Александр Козловский выехал в Великие Луки для помощи в ликвидации последствий урагана 10.07.2025, 11:310 Музей-усадьба Софьи Ковалевской закрыта для посетителей из-за перебоев с электроснабжением 10.07.2025, 11:270 «Три мудреца»: Время потерпеть?
10.07.2025, 11:270 Артур Гайдук: Предлагаем ввести аудит в госучреждениях на предмет наличия проводного интернета 10.07.2025, 11:200 Андрей Маковский допустил, что ограничение мобильного интернета продлится до зимы 10.07.2025, 11:120 «Это была бомбежка небесная»: великолучане приняли на себя удар 10.07.2025, 11:060 «Беседка»: «Битва жизни» на сцене Псковского театра драмы
10.07.2025, 11:000 Стартует 46-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 10.07.2025, 10:590 В Великолукском районе оценивают ущерб, нанесенный домовладениям при урагане. ФОТО 10.07.2025, 10:510 Т1 Облако автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor 10.07.2025, 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев
10.07.2025, 10:280 Великие Луки встретили участников бронепробега «Дорога мужества» 10.07.2025, 10:250 С Псковавтодора требуют компенсацию за порчу 200 свиней в результате ДТП 10.07.2025, 10:100 Сергей Вострецов: Привлечение мигрантов — не альтернатива инвестициям в образование и подготовку наших специалистов 10.07.2025, 09:590 Производство крепкого алкоголя в России продолжает снижаться
10.07.2025, 09:500 «Банная суббота» ждёт на этой неделе гостей Пушкинского заповедника 10.07.2025, 09:440 Здание подожгли в псковской деревне Писковичи 10.07.2025, 09:300 Логотип ПЛН выложили из клубники 10.07.2025, 09:150 Объема накоплений псковичей хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты - опрос
10.07.2025, 09:000 Бесплатная проверка подвески автомобиля до 15 августа — когда профилактика спасает от дорогостоящего ремонта 10.07.2025, 08:400 Правительство попросили установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России» 10.07.2025, 08:300 Полосу дороги на участке улицы Гоголя в Пскове закрыли для транспорта до 20 июля 10.07.2025, 08:200 Регионы неэффективно потратили бюджетные кредиты на инфраструктуру
10.07.2025, 08:000 На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций» 10.07.2025, 07:300 Певица Елена Шевченко восхитилась красотой города Пскова 10.07.2025, 07:000 Одностороннее движение на время ремонтных работ ввели на улице Некрасова в Пскове  09.07.2025, 23:300 Алексей Кузьмин: При урагане в Великолукском районе у многих пострадала кровля
09.07.2025, 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 09.07.2025, 22:470 Сигналов пока не поступало, собираем информацию - Олег Майоров о последствиях шторма в Невельском районе 09.07.2025, 22:320 Прошедший по Великолукскому району ураган обошелся без жертв - Михаил Ведерников 09.07.2025, 22:260 Энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев в Великолукском районе
09.07.2025, 22:000 Как «добыть» летом антиоксиданты из овощей и фруктов, рассказал нутрициолог 09.07.2025, 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино 09.07.2025, 21:200 Настоятель храма святителей Николая и Спиридона встретился с осуждёнными в Псковской области 09.07.2025, 21:001 Михаил Ведерников поручил разработать план развития территории музея-усадьбы М.П. Мусоргского
09.07.2025, 20:400 Концерт «Воображаемый фольклор» прошёл в Варлаамовской башне. ФОТО 09.07.2025, 20:200 Псковский музей приглашает в тур в усадьбу Софьи Ковалевской 09.07.2025, 20:010 На шести участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 10 июля 09.07.2025, 19:400 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы» открылась в библиотеке имени Ивана Василёва
09.07.2025, 19:200 В Печорах во второй раз пройдет православный лагерь «Трилучье» 09.07.2025, 19:020 Церковь Воскресения Христова в родной деревне Патриарха Тихона планируют отреставрировать 09.07.2025, 18:420 Аэропорт Геленджика откроется впервые с февраля 2022 года 09.07.2025, 18:280 Фотофакт: Град выпал в Великих Луках
09.07.2025, 18:210 Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 09.07.2025, 18:200 «Дневной дозор»: Молодежь и политика 09.07.2025, 18:030 На мосту через псковскую реку Черная 10 и 11 июля временно ограничат движение 09.07.2025, 17:590 «Онлайн-брифинг» c Борисом Елкиным: День города в год 80-летия Победы. ВИДЕО
09.07.2025, 17:580 Псковичи представляют регион на форуме «Территория смыслов» 09.07.2025, 17:490 До +31 градуса прогнозируют по юго-востоку Псковской области 10 июля 09.07.2025, 17:460 Псковские депутаты поддержали повышение штрафов за навязывание платных допуслуг 09.07.2025, 17:400 Фотофакт: С трубы ТЭЦ-18 в Пскове сняли «верхушку»
09.07.2025, 17:390 Состоялся второй кастинг восьмого сезона псковского проекта «Битва талантов» 09.07.2025, 17:323 В Пскове бывшего инспектора ДПС и водителя подозревают во взяточничестве 09.07.2025, 17:300 Годовой доклад о реализации госпрограмм в 2024 году обсудили депутаты 09.07.2025, 17:240 Роспотребнадзор проверил 26 продавцов молочной продукции в Псковской области
09.07.2025, 17:210 Джоб-офер используют 4 из 10 работодателей Пскова — опрос 09.07.2025, 17:190 Законопроект о региональных памятных датах одобрил законодательный комитет Собрания 09.07.2025, 17:130 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 09.07.2025, 17:060 Транспортная прокуратура вскрыла нарушения перевозок на острова Колпино и Каменка
09.07.2025, 16:520 «Беседка»: «Битва талантов-2025». ВИДЕО 09.07.2025, 16:510 Развернувший флаг иностранного государства у стрельбища пскович хотел получить визу и уехать за рубеж 09.07.2025, 16:440 Борис Елкин пригласил всех псковичей на праздник ПЛН 09.07.2025, 16:320 Евгений Радов назначен зампредседателя Псковского районного суда
09.07.2025, 16:320 Увеличение штрафов за сокрытие несчастных случаев на работе поддержали псковские депутаты 09.07.2025, 16:290 Пскович развернул флаг иностранного государства вблизи стрельбища и получил штраф  09.07.2025, 16:270 Школу на улице Киселева в Пскове планируют включить в перечень федеральных инновационных площадок 09.07.2025, 16:200 Руководитель вокальной студии «Карамелька»: Детям нравится патриотика
09.07.2025, 16:160 T1 разработал решение для формирования банковской отчётности на базе BI-платформы Modus 09.07.2025, 16:150 На псковской ярмарке «Виноград-2025» зафиксировали 106 500 посещений 09.07.2025, 16:090 Участие суперзвёзд не планируется — Борис Елкин о праздновании Дня города 09.07.2025, 16:060 Второй этап обучения по международным стандартам системы менеджмента качества завершён на «Титан-Полимере»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru