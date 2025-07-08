Петр Алексеенко: С каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса»

Повышению стоимости услуг ЖКХ было посвящено выступление депутата фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петра Алексеенко на 46-й сессии регионального парламента 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«С недавних пор у нас, как и в Новый год, появился еще один день "подарков". Это 1 июля. С 1 июля в Псковской области и по всей стране произошло очередное повышение тарифов. А это значит, что гражданам, к сожалению, вновь приходится "затянуть пояса". При этом качество услуг не становится лучше, скорее наоборот. Постоянное отключение воды, света и тепла давно стали нехорошей традицией, особенно в районных центрах. Однако аппетиты монополий и ресурсоснабжающих организаций продолжают расти. Возникает вопрос, с чем связано столь существенное повышением цен на услуги ЖКХ?» - начал выступление Петр Алексеенко
Он отметил, что обычно указывается две причины для повышения тарифов.
«Во-первых, специалисты в коммунальной сфере говорят, что основным фактором, влияющим на повышение тарифов, являются инфляционные процессы, влекущие рост стоимости материалов, работ, услуг и топливно-энергетических ресурсов. Что же, ссылка на инфляцию является традиционной, когда требуется оправдать очередные поборы с населения. При этом о более низком росте реальных доходов самих граждан предпочитают не вспоминать. Однако на сей раз этот аргумент выглядит неубедительно, ибо официальная инфляция в стране по итогам 2024 года составила 9,5%. Это на треть меньше, чем повышение тарифов», - добавил коммунист.
Второй заявленной причиной, по его словам, является обновление сетей, которое необходимо для обеспечения надлежащего качества услуг.
В качестве решения он предложил законодательно закрепить обязательство за коммунальщиками вкладывать больше средств на обновление сетей и строго следить за исполнением.
«Капитализм подтвердил в России свою неэффективность по сравнению с советской системой. Ухудшение жизни остальных, задавленных драконовским законодательством. Парадокс. Нефть на мировом рынке дешевеет, а бензин дорожает в России. Только у нас такое может быть. Как отмечено в постановлении по отчету ЦК по итогам только что прошедшего 19-го съезда КПРФ, в России сохраняется социально-экономический строй, навязанный в результате предательского разрушения СССР. Цель КПРФ – возрождение России на пути социалистического развития. Только так страна получит защиту от последствий углубляющего мирового кризиса. Другого пути нет», - заключил Петр Алексеенко.