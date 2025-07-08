ЖКХ

Петр Алексеенко: С каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса»

Повышению стоимости услуг ЖКХ было посвящено выступление депутата фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петра Алексеенко на 46-й сессии регионального парламента 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С недавних пор у нас, как и в Новый год, появился еще один день "подарков". Это 1 июля. С 1 июля в Псковской области и по всей стране произошло очередное повышение тарифов. А это значит, что гражданам, к сожалению, вновь приходится "затянуть пояса". При этом качество услуг не становится лучше, скорее наоборот. Постоянное отключение воды, света и тепла давно стали нехорошей традицией, особенно в районных центрах. Однако аппетиты монополий и ресурсоснабжающих организаций продолжают расти. Возникает вопрос, с чем связано столь существенное повышением цен на услуги ЖКХ?» - начал выступление Петр Алексеенко

Он отметил, что обычно указывается две причины для повышения тарифов.

«Во-первых, специалисты в коммунальной сфере говорят, что основным фактором, влияющим на повышение тарифов, являются инфляционные процессы, влекущие рост стоимости материалов, работ, услуг и топливно-энергетических ресурсов. Что же, ссылка на инфляцию является традиционной, когда требуется оправдать очередные поборы с населения. При этом о более низком росте реальных доходов самих граждан предпочитают не вспоминать. Однако на сей раз этот аргумент выглядит неубедительно, ибо официальная инфляция в стране по итогам 2024 года составила 9,5%. Это на треть меньше, чем повышение тарифов», - добавил коммунист.

Второй заявленной причиной, по его словам, является обновление сетей, которое необходимо для обеспечения надлежащего качества услуг.

«Спора нет, инфраструктура действительно серьезно изношена. Но что мы видим по факту? При весьма существенном повышении оплаты, объемы ремонта остаются откровенно смешными, особенно в райцентрах. В то же время плату с граждан собирают по полной. И при этом не понятно, почему заботы по ремонту инфраструктуры возложены именно на самих граждан? Инфраструктура принадлежит коммунальщикам. В то же время аппетиты ресурсоснабжающих организаций год от года только растут и становятся уже абсолютно неумеренными. Получается порочный круг. В ремонт инфраструктуры вкладывая по минимуму, она приходит в негодность», - отметил Петр Алексеенко.

Смотрите также Каждый пятый респондент ПЛН тратит на ЖКУ половину зарплаты

В качестве решения он предложил законодательно закрепить обязательство за коммунальщиками вкладывать больше средств на обновление сетей и строго следить за исполнением.

«Капитализм подтвердил в России свою неэффективность по сравнению с советской системой. Ухудшение жизни остальных, задавленных драконовским законодательством. Парадокс. Нефть на мировом рынке дешевеет, а бензин дорожает в России. Только у нас такое может быть. Как отмечено в постановлении по отчету ЦК по итогам только что прошедшего 19-го съезда КПРФ, в России сохраняется социально-экономический строй, навязанный в результате предательского разрушения СССР. Цель КПРФ – возрождение России на пути социалистического развития. Только так страна получит защиту от последствий углубляющего мирового кризиса. Другого пути нет», - заключил Петр Алексеенко.