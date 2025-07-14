ЖКХ

14 населенных пунктов Дновского округа остаются без электроэнергии

14 населенных пунктов Дновского муниципального округа остаются без электроэнергии 14 июля, сообщил глава округа Владимир Цветков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Цветков / «ВКонтакте»

«Вчера гроза обошла стороной Дновский округ, однако снова произошли отключения электроэнергии. 14 населенных пунктов в настоящее время остаются без света. Особенно пострадала территория рядом с деревней Морино», - сказал Владимир Цветков.

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Специалисты оперативно стараются выявить места обрывов линии электропередачи. На помощь дновским электрикам едут бригады из Порхова и Острова.

«Сейчас погода снова разбушевалась, сильная гроза накрыла район. Будьте осторожны!» - призвал глава округа.