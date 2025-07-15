ЖКХ

«Горводоканал» помогает ликвидировать аварию на водопроводе в Новоржеве

«Горводоканал» помогает ликвидировать аварию на водопроводе в Новоржеве, сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Непростая ситуация сложилась в Новоржеве с водоснабжением из-за аварии на водопроводе. Глава Любовь Трифонова и сотрудники администрации прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее решить вопрос: старая чугунная труба дала серьезную течь, ситуация осложнилась особенностью грунта: подъем грунтовых вод и песок-"плывун" создали серьезные проблемы – в месте прорыва грунт буквально уходит из-под ног», - сказал Армен Мнацаканян.

С просьбой о помощи обратились к Главе города Пскова Борису Елкину и руководителю муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константину Болотину. Накануне специалисты оценили масштабы работ, сегодня в Новоржеве начинает работать спецтехника и сотрудники «Горводоканала» Пскова.

«Большое спасибо за оперативную реакцию и помощь коллегам!» - высказался Армен Мнацаканян.