ЖКХ

На капремонт котельной в Новоржеве готовы выделить почти миллион рублей

На капитальный ремонт котельной в Новоржеве могут выделить 953 538 рублей, следует из данных, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Ремонтные работы будут производиться в котельной по адресу: город Новоржев, улица Пушкина, 57 «А».

По контракту подрядчик должен будет произвести демонтаж старого котла и разборку кладки. Затем он осуществит установку нового котла, прокладку трубопроводов, установку вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах.

Подрядчика определят 18 августа. Он должен будет произвести работы до 15 сентября текущего года.