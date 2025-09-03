ЖКХ

Как скоро в Псковской области начнется отопительный сезон, ответила синоптик

Предпосылок к началу отопительного сезона в Псковской области пока нет. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Самые ранние заморозки у нас обычно бывают в середине сентября, пока такая погода не просматривается. До 17 сентября мы ожидаем ночи с положительными температурами, если что-то будет меняться, синоптики сообщат», – отметила Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что решение о включении отопления будет принимать профильное министерство

«Отопление включают по нормативу, когда среднесуточная температура будет не более восьми градусов на протяжении пяти дней. В настоящий момент министерство строительства и коммунального хозяйства начало получать уже эту информацию от Псковского ЦГМС, и решение будут принимать они», – заключила Тала Нещадимова.