вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
выгодные условия кредитования бизнеса
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
Общество

Заморозки в Псковской области прогнозируют в третьей декаде сентября

29.08.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

Среднемесячная температура воздуха в сентябре составит от +10,6 до +11,9 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 55 до 63 миллиметров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков будет в пределах 60-100% от климатической нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят от +12 до +17 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +18 и +20 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой декаде месяца ожидаются в пределах от +5 до +10 градусов. Во второй декаде преобладающие ночные температуры будут в пределах от +3 до +8 градусов. В третьей декаде преобладающие ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, с понижением в отдельные ночи до 0 и -2 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Источник: Псковская Лента Новостей
