Общество

Заморозки в Псковской области прогнозируют в третьей декаде сентября

Среднемесячная температура воздуха в сентябре составит от +10,6 до +11,9 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 55 до 63 миллиметров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков будет в пределах 60-100% от климатической нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят от +12 до +17 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +18 и +20 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой декаде месяца ожидаются в пределах от +5 до +10 градусов. Во второй декаде преобладающие ночные температуры будут в пределах от +3 до +8 градусов. В третьей декаде преобладающие ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, с понижением в отдельные ночи до 0 и -2 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.