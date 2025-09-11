ЖКХ

Готовность к отопительному сезону в Псковской области составляет 76%

Рабочее совещание по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщается в его Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Провёл рабочее совещание по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону. В этом году на эти цели органам местного самоуправления из бюджета области выделено порядка 80 млн рублей. Общая готовность объектов ЖКХ составляет 76%. Это на 15% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее высокий темп подготовки показывают Дновский (97%), Палкинский (95%), Красногородский (94%), Островский (91%) округа и Великие Луки (94%) – благодарю руководство муниципалитетов и предприятий за профессионализм и ответственное отношение», - сообщил губернатор.

Он отметил, что на особом контроле – своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону. Все без исключений должны быть получены в установленные сроки.

«Ещё одной темой совещания стало погашение задолженности предприятий ЖКХ за природный газ. Приоритетом в этой части является не только платежная дисциплина, но и разработка инвестиционных программ. Системно нужно работать и с дебиторской задолженностью населения и иных потребителей. Поручил держать на контроле реализацию всех планов, намеченных к зиме и отопительному сезону», - добавил Михаил Ведерников.