Прокуратура проводит проверку по жалобе на состояние подвала в доме на Рижском проспекте в Пскове

По поручению прокурора области Андрея Мошкова организована проверка по информации СМИ о длительном бездействии со стороны управляющей компании и нарушении прав жителей дома №45 на Рижском проспекте в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Скриншоты: ГТРК «Псков»

Прокурор области поставил результаты проверки на контроль.

«Вопрос безопасного проживания граждан в жилых домах находится в постоянном поле зрения органов прокуратуры области», - отметили в ведомстве.

Как сообщает ГТРК «Псков», жители дома №45 жаловались на резкий запах канализации на лестничных клетках и в квартирах на первом этаже. Коммунальные проблемы начались здесь еще летом, а в последние две недели запах стал просто невыносимым.

Канализационная труба в подвале заканчивалась примерно в метре от пола, а из нее шла вода. Рядом лежал предположительно обломок той самой трубы. Подвал был заполнен не только водой, но и фекалиями, а стены оккупировали насекомые.

Однако на следующий день после приезда съемочной группы проблема разрешилась.

