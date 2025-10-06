ЖКХ

«Псковские тепловые сети» летом заменили более 7 км трубопроводов

Около 7 километров тепловых сетей заменили специалисты в летний период в Пскове к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«Мы заменили около 7 километров сетей и 1,5 километра запорной арматуры, реконструировали 9 центральных тепловых пунктов, а также более 100 неподвижных опор — это только часть работы», — отметил Игорь Максимов.

Гость студии добавил, что на котельной №20 на Рижском проспекте, рядом с АЗС, продолжается серьезная реконструкция: «Мы своими силами завершили замену первого котлоагрегата, сейчас идёт ремонт второго».

Кроме того, по федеральным и президентским программам завершены работы на сетях улицы Рокоссовского и установка нового котла на улице Генерала Маргелова. В целом «продолжается огромная работа», подчеркнул директор ПТС.

«Этим летом на коллективе лежали очень серьезные задачи. Я благодарен нашим специалистам, которые несмотря на трудности качественно и в срок выполнили все работы», — заключил Игорь Максимов.