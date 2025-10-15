ЖКХ

В Пскове началось подключение нового магистрального водовода

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщает о начале одного из ключевых этапов строительства нового магистрального водовода диаметром 560 мм. В настоящее время в районе улицы Леона Поземского ведутся работы по его присоединению к подземному водозабору, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Новый водовод протяженностью более 17 км соединит источник водоснабжения в деревне Солоново Псковского округа с микрорайонами Завеличья. Наиболее сложная часть водовода (дюкер) прошла под руслом реки Великой.

Проект позволит сбалансировать обеспечение города питьевой водой, дополнительно закольцевав сеть водоснабжения дальнего Завеличья, перспективных, новых и существующих районов, включая Овсище, Хотицы и Борисовичи.

Заказчиком работ является управление капитального строительства Псковской области.

«Все работы по техническому присоединению нового водовода к подземному водозабору ведутся в штатном режиме и без отключения холодного водоснабжения абонентов "Горводоканала"», - уточнили на предприятии.