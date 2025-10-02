ЖКХ

В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья

В Пскове проведена затяжка участка водовода (дюкера) под руслом реки Великой, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max. Это первый объект такой технической сложности в регионе, он объединит источник водоснабжения в деревне Солоново Псковского округа и микрорайоны Завеличья. Прокладка водовода проведена при помощи инновационной технологии горизонтально-направленного бурения.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время завершена затяжка одного из самых сложных участков сети подземного водовода диаметром 560 мм. Дюкер длиной порядка полукилометра проложен на глубинах от 5 до 15 метров под рекой в районе деревень Родина и Хотицы Псковского муниципального округа.

После пилотного бурения специалисты выполнили поэтапное расширение скальной породы шарошачным инструментом из высокопрочной стали, а затем затянули в подготовленную скважину трубу.

«Участок сложен грунтами и геологией. Работы проведены с учетом соблюдения всех технических норм и требований», — отметил руководитель строительного проекта Петр Лазаренко.

Строители также пояснили, что прокладка дюкера таким образом имеет целый ряд преимуществ. Это сокращение сроков и стоимости устройства водовода, снижение эксплуатационных расходов, сохранение природного ландшафта и экологии на территории проведения работ и другие.

Устройство дюкера организовано в рамках масштабного проекта по развитию сетей водоснабжения в регионе. Общая протяженность нового водовода — более 17 км. Сеть улучшит водоснабжение микрорайонов Овсище и дальнего Завеличья, а также обеспечит водой перспективную застройку деревень Хотицы и Борисовичи, в том числе участки, выделяемые для многодетных семей.

Объект реализуется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках исполнения решения президента РФ.