ЖКХ

«Экогрупп» начнет вывозить мусор с новых площадок в Печорах и Опочецком округе

С 13 ноября региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» начинает оказывать услуги по вывозу отходов по новым адресам. Об этом компания сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Изображения здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «ООО «Экогрупп»

В деревне Липовец (Опочецкий район) вывоз с площадки будет осуществляться по графику: второй и четвертый четверг каждого месяца.

В городе Печоры вывоз будет проходить по адресу: улица Сосновая, 5, по следующему графику: во вторник, четверг и субботу каждую неделю.

Актуальные графики вывоза можно найти на сайте ООО «Экогрупп».

Для получения дополнительной информации клиенты могут связаться с компанией по телефонам: 8(8112) 20-14-31, 20-14-32 или написать на электронную почту: ecogrupp@tko60.ru.

Также доступна возможность отправить личные сообщения в группу социальной сети «ВКонтакте».