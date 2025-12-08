Псковcкая обл.
ЖКХ

Согласованы поправки ко второму чтению проекта о продлении работы старых полигонов для ТКО

12.12.2025 10:11|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по экологии рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта, позволяющего снова продлить сроки эксплуатации «временных» объектов размещения отходов. Документ был разработан Брянской областной Думой. Как сообщил на заседании замглавы комитета Александр Коган, «документ согласован» всеми заинтересованными сторонами и направлен в правовое управление аппарата ГД, который может внести «технические замечания», после чего будет получен официальный отзыв правительства.

«Все рекомендации, которые звучали в комитет и на пленарке, мы учли, и, скорее всего, концептуальных изменений не будет»,— отметил депутат.

Напомним: полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие проектной документации, без которой их внесение в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) невозможно, должны были быть закрыты или модернизированы еще к 1 января 2023 года. Но в 2022-м срок был отодвинут до 1 января 2026 года. 19 ноября законопроект, вновь продлевающий их действие, был принят в первом чтении с условием его кардинальной доработки.

В частности, в числе представленных поправок — сокращение срока разрешения работы «временных» полигонов (до 2028 года, а не до 2029-го, как это зафиксировано в первом чтении), пишет «Коммерсантъ»

До этого срока работать смогут только объекты, имеющие утвержденный губернатором региона план строительства замещающей инфраструктуры. Кроме того, предлагается по согласованию с Росприроднадзором позволить работать полигонам, включенным в ГРОРО, но исчерпавшим вместимость в соответствии с проектной мощностью.

Внести правки в законопроект правительство, по всей видимости, смогло так оперативно, поскольку параллельно уже работало над схожим документом, разработанным Омской областью. В нем были зафиксированы требования к полигонам и ответственность за строительство новой инфраструктуры. Принятие «брянского» документа объясняется регламентом: он был внесен в Госдуму раньше, а сроки действия «временных» свалок должны закончиться менее чем через три недели.

Как сообщил присутствовавший на заседании замглавы Минприроды Денис Буцаев, продление работы старых полигонов будет происходить по схеме «год плюс год» — если по истечении первого года регионы не осуществят мероприятия, утвержденные «дорожной картой», на второй год продления они «уже не могут рассчитывать». Промежуточным этапом первого года является наличие проектно-сметной документации и соглашений по реализации «замещающих» проектов.

Основным стимулом для того, чтобы замещающая инфраструктура наконец была построена, станет личная ответственность руководителей региональных штабов: по словам Буцаева, «обычно это профильные замы губернаторов».

За нарушениями последуют дисциплинарные взыскания, «включая возможность замены курирующего заместителя в связи с тем, что он не справился с возложенными на него обязанностями». «За следующий год коллеги должны выйти на утвержденную в ПСД экспертизу. Если требование не соблюдается, в регионе придется объявить режим чрезвычайной ситуации, что означает дополнительные расходы бюджета»,— отметил замминистра.

Как подчеркнул, в свою очередь, глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, «принципиальная позиция» депутатов неизменна: «В условиях отставания от графика строительства новой мусороперерабатывающей инфраструктуры регионам необходим жестко ограниченный и обусловленный правовой механизм для предотвращения кризисных ситуаций». Вопросы депутатов к Минприроды при этом не изменились: кто будет нести ответственность за невыполнение планов по строительству новых полигонов и где гарантия, что через два года не потребуется нового продления работы старых? Как, в частности, отметил член комитета по экологии Николай Будуев (ЕР), «у нас скоро закончатся замгубернаторы, которые за это отвечают».

Напомним, в Псковской области для утилизации, обработки и захоронения ТКО строят экотехнопарк, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца лета 2026 года. После запуска нового комплекса власти намерены приступить к следующему этапу — проектированию и рекультивации существующих свалок. Первой в очереди на ликвидацию стоит свалка в Порховском районе.

Источник: Псковская Лента Новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

