ЖКХ

«Псковские тепловые сети» рассказали о трудностях ремонта на улице Коммунальной

О работе на магистральных сетях горячего водоснабжения на улице Коммунальной рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Жители обеспокоены масштабом ремонтных работ, которые вызвали у них опасения остаться без тепла в преддверии холодов.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Предприятие гарантирует, что котельные функционируют в штатном режиме, и никаких утечек на сетях не имеется. Однако специалисты выявили, что магистральные сети полностью забиты известковыми отложениями.

Изначально работники предполагали, что проблема ограничится участком на выходе из Центрального теплового пункта (ЦТП). В ходе вскрытия труб увидели, что засор затрагивает 110 метров труб диаметром 160 миллиметров. Это потребовало более масштабных раскопок, чем планировалось изначально.

Специалисты стремились минимизировать вскрытие парковки и проезжей части, но с учетом необходимости работы в углах поворота трассы этого избежать не удалось.

«Псковские тепловые сети» приносят извинения жителям: «От лица предприятия мы приносим жителям и гостям города свои искренние извинения за доставленные неудобства. Но, как вы сами видите, провести прочистку такого протяженного участка магистральных сетей без полного вскрытия трассы, на данный момент, не представляется возможным».