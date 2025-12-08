ЖКХ

Свыше 1100 контейнеров для ТКО установил регоператор в Псковской области за год

1120 мусорных контейнеров установил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«Друзья! Вот и подходит к концу 2025 год, поэтому мы решили начать серию постов о наших результатах и достижениях за это время. И первым, о чем мы хотим вам рассказать - о контейнерах. Ведь за этот год мы выдали на установку целых 1120 контейнеров!» - сообщили в организации.

Отмечается, что это - один из важных факторов для улучшения состояния окружающей среды и создания комфорта и уюта в регионе