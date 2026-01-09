«Россети» восстановили 15700 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после снегопадов

«Россети Северо-Запад» восстановили 15700 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов и порывистого ветра, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды. Новгородский и Псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.

Энергетики включили 8180 километров ЛЭП и 5678 трансформаторные подстанции в Новгородской области, 7520 километров ЛЭП и 4569 трансформаторных подстанций в Псковской области.

Снегопады и порывистый ветер приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).