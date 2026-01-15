Теплоснабжение привели в норму в Пустошкинском центре образования

В первые учебные дни после завершения новогодних каникул в части учебных помещений Пустошкинского центра образования зафиксировали температуру, не соответствующую нормативным требованиям. Сейчас система теплоснабжения находится в исправном состоянии, сообщил глава Пустошкинского округа Юрий Кравцов в своем Telegram-канале.

Ранее выяснилось, что подаваемая котельной, в соответствии с графиком, температура теплоносителя не позволила обеспечить нормативный температурный режим в помещениях образовательного учреждения. Руководству ООО «Пустошкинские теплосети» настоятельно рекомендовали увеличить температуру теплоносителя для достижения нормативных температурных показателей.

«Температурный режим отпуска теплоносителя в течение всего дня контролируется руководством теплосетей, центра образования и администрации округа. Допущенное снижение температуры постепенно стабилизируется. Продолжаем ежедневный мониторинг ситуации. Благодарим учащихся, родителей, сотрудников образовательного учреждения за терпение и понимание», — резюмировал глава.

Напомним, в муниципальных округах Псковской области в начале года зафиксированы проблемы с теплоснабжением. В Плюсском округе даже возбуждено уголовное дело. В областном Собрании предложили провести парламентский час по этому вопросу.