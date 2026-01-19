 
ЖКХ

Температурный режим в новоржевских школах взят на особый контроль — Любовь Трифонова

Температурный режим в образовательных учреждениях Новоржевского муниципального округа взят на особый контроль, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Любовь Трифонова.

«Уважаемые родители! В образовательных организациях Новоржевского муниципального округа взяты под особый контроль вопросы соблюдения установленных норм температурного режима. Для поддержания оптимального микроклимата в учреждениях установлена ежедневная система контроля», - сообщила глава округа.

По ее словам, в образовательных учреждениях проводится утренний мониторинг температурного режима, дополнительно осуществляется дневной контроль показателей, все замеры фиксируются в соответствующих журналах учёта, что позволяет отслеживать динамику и оперативно реагировать на любые отклонения, организованы внеплановые проверки работоспособности систем отопления, проводится регулярная работа по устранению причин нарушения циркуляции теплоносителя.

«Сегодня на начало рабочего дня в учебных кабинетах и дошкольных группах температурный режим соответствует нормам СанПин, но имеются несколько помещений, в которых температура в утренние часы ниже нормы, но в течение дня температура повышается и соответствует нормативам. В случае выявления отклонений от нормативных значений будут незамедлительно выполнена регулировка параметров отопительной системы для достижения оптимальных показателей», - добавила Любовь Трифонова.

