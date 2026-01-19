Старшеклассники Полонской школы возвращаются в родные классы после ремонта

После проведенных ремонтных работ и получения заключения Роспотребнадзора о соответствии микроклимата в учебных классах Полонская школа возобновляет учебный процесс с 20 января, сообщил глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарю родителей за терпение и понимание и приношу извинения за временные неудобства», — обратился глава.

Напомним, ранее из-за ремонта кровли в основной школе, ученики старших классов были временно переведены для занятий в здание детского сада «Росинка». Однако вскоре и там возникла проблема: температура в учебных помещениях упала ниже нормы, и школьников пришлось перевести на дистанционное обучение.