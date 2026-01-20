Произошедшую ночью аварию на водопроводе устранили в Новосокольниках

Авария на водопроводе произошла ночью в городе Новосокольники на пересечении улиц Отса и Воровского, сообщил глава Новосокольнического округа Виктор Новиков на своей странице сети «ВКонтакте». В настоящий момент она устранена.

По словам главы, для устранения повреждения коммунальные службы остановили станцию подачи воды. Ремонтная бригада начала работы в 03:00 и завершила их к 07:00.

Чтобы избежать гидроудара, специалисты осуществляют плавный запуск системы водоснабжения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Выражаю благодарность сотрудникам ресурсоснабжающей организации и ремонтной бригаде за оперативную и слаженную работу», - написал Виктор Новиков.