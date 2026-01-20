«Кузница»: Проблемы инфраструктуры ЖКХ – что делать?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Настоящая русская зима со снегом и ощутимыми морозами – это не только очень красивое время, но и ответственное. Для коммунальщиков это время интенсивной работы. О том, что не всегда всё идет гладко, мы можем судить на примере ситуации, которая в начале года случилась в Плюсском округе: жители поселка Заплюсье под Рождество забили тревогу: в их домах стало не просто прохладно, а холодно. Проблемы с местной котельной происходят не впервые. Но после прямой линии губернатора и данных обещаний, что всё будет в порядке, все успокоились. А зря. Сейчас на месте устанавливаются модульные блоки, ситуация начинает нормализоваться. А что дальше?

Не секрет, что аналогичные проблемы с теплом испытывают жители Смуравьево-2 в Гдовском муниципальном округе, в Пустошке. А износ коммунальной инфраструктуры в нашем регионе давно преодолел опасную черту. Впрочем, аналогичные проблемы испытывают подавляющее большинство субъектов России. Пару лет назад не где-нибудь, а в Подмосковье мы наблюдали еще более крупный кризис в ТЭК. Ситуация требует серьезного подхода с обновлением инфраструктуры везде. И вместо вопроса «кто виноват?» в конкретной локальной ситуации нужно всерьез искать ответ на другой вопрос - «что делать?» и срочно принимать меры.

Эту серьезную и особо чувствительную для населения тему обсудим с руководителем муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым.