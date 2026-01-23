Тепловую пушку закупили в Гдовском округе для обогрева помещений

В деревне Добручи Гдовского муниципального округа оперативно решают проблему с отоплением в местной библиотеке. В сильные морозы там разморозилась батарея, из‑за чего снизилось давление в системе и резко упала температура. Глава округа Вера Алексеева сообщила в своём Telegram‑канале, что ситуация уже под контролем.

Фото здесь и далее: Вера Алексеева / Telegram‑канал

«Приобретена пушка на дизельном топливе. С 20‑го числа приступил к работе специалист библиотечного дела, здание постепенно нагревается. Надеемся, к выходным температурный режим придёт в норму. В ДК станет тепло, светло и сухо», - написала глава округа.

Дизельная пушка не останется в библиотеке навсегда — её планируют использовать мобильно.

«Приобретённая пушка будет ездить в автоклубе и при необходимости обогревать помещения», — пояснила Вера Алексеева.