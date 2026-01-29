Теплоснабжение восстанавливают в дедовичской деревне Вязье, сообщил глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Руслан Ахтямов / «ВКонтакте»
По словам Руслана Ахтямова, в течение последних дней на телефон единой диспетчерской службы округа и главе лично поступали обращения от жителей по вопросу тепла в квартирах.
Начиная с понедельника 26 января, на муниципальной котельной наблюдалось падение температуры в котлах. Специалисты муниципального предприятия ЖКХ все эти дни разбирались в проблеме. Пришлось даже на некоторое время остановить работу одного из двух котлов для его прочистки. После запуска наблюдались сбои в работе электроники.
Глава муниципалитета также предупредил, что с сегодняшнего дня на территории деревни Вязье введен режим повышенной готовности.
«Введем круглосуточное наблюдение, будем оперативно реагировать на любые изменения температурного режима», - заключил Руслан Ахтямов.