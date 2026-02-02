 
ЖКХ

На время устранения аварии на сетях жители псковской Родины могут набрать воду от уличной колонки

В связи с аварией на сетях водоснабжения жителям деревни Родина Псковского округа предлагается набрать воду от уличной колонки, сообщили в группе муниципального унитарного предприятия «Колхоз имени "Залита"» в соцсети «ВКонтакте».

Уличная колонка расположена между домами №7 и №7а по улице Юбилейной. 

Напомним, 1 февраля в деревне Родина была зафиксирована аварийная ситуация на сетях холодного водоснабжения, повлёкшая временное отключение воды у части жителей. Под отключение попали дома по улицам Юбилейной (д. 2), Мира, Береговой, Садовой и в переулке Энергетиков.

