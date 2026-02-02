Право на тепло: Дмитрий Шахов о ситуации в Заплюсье, компенсациях для жителей и границах своего вмешательства

Ситуация с отоплением в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа в морозном январе 2026 года вышла на федеральный уровень. После массовых прорывов теплосетей люди остались без тепла и горячей воды, а в отношении ответственных лиц возбудили уголовное дело о халатности.

На фоне этого кризиса заместитель руководителя регионального следственного управления Дмитрий Егоров провел в округе оперативное совещание с представителями местной администрации и управляющей компании, и личный прием жителей поселка. Гражданам пообещали срочный ремонт и временное подключение мобильных отопительных установок.

Но что делать людям, чьи права уже нарушены? Как взыскать ущерб и добиться наказания виновных? Псковская Лента Новостей задала эти вопросы уполномоченному по правам человека в регионе Дмитрию Шахову.

— Дмитрий Юрьевич, какие права граждан нарушает ситуация с бездействием органов местного самоуправления, которые обязаны контролировать подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме?

— Эти права в жилищно-коммунальной сфере, хотя прямо и не установлены Конституцией России, но определены и урегулированы федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ. Жилищный кодекс обязывает обеспечивать безопасные и благоприятные условия проживания граждан. Что касается температурного режима, то в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах +20 градусов), в других помещениях – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании.

Если мы коснемся вопроса, допустимы ли перерывы в отоплении, то в течение отопительного периода должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление. Но случаи исключения все же предусмотрены действующим законодательством. Так, при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 до +18 градусов перерыв не должен превышать 16 часов единовременно, от +10 до +12 градусов – не более 8 часов, а от +8 до +10 градусов – не более 4 часов единовременно.

Ограничена и общая допустимая продолжительность перерыва отопления в течение одного месяца – не более 24 часов суммарно. Действующее законодательство допускает отклонения от нормативных значений.

— Какие конкретно органы власти или организации совершили действия, нарушившие права граждан?

— Однозначного ответа нет. За обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан отвечают управляющая организация, ресурсоснабжающая организация, органы местного самоуправления муниципального округа и ряд органов исполнительной власти Псковской области. Обеспечение прав граждан в жилищной сфере, включая права потребителей коммунальной услуги, возложено действующим законодательством как на органы публичной власти, так и на организации, непосредственно обеспечивающие производство и подачу тепла в многоквартирные дома (МКД). Под отоплением в данном случае необходимо понимать процесс подачи по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в МКД, в помещениях, входящих в состав общего имущества в МКД, нормативной температуры воздуха. Действующее законодательство ряд обязанностей возлагает и на граждан, проживающих в жилых помещениях или являющихся их собственниками.

— Поступают ли вам жалобы от жителей? Планируете ли вы посетить Заплюсье с рабочим визитом, чтобы лично оценить масштаб чрезвычайной ситуации и выслушать вопросы населения?

— Нет, пока таких обращений в мой адрес не поступало. Могу предположить, что жители поселка пока удовлетворены тем, как организована работа по восстановлению теплоснабжения. Я не сторонник вмешиваться в работу местных властей, когда не понятны ни сами причины нарушений, ни те обстоятельства, которые этому способствовали. Тем более, хочу особо обратить внимание, как мне известно по отчетам в соответствующие органы, муниципальный округ был на 100% подготовлен к отопительному сезону и проверяющие контрольно-надзорные органы никаких предписаний не выдавали, акты приемок домов были всеми согласованы и подписаны.

Тем не менее как только я буду точно понимать о конкретных возможных действиях (бездействии), способствовавших нарушению прав граждан, я обязательно приеду в Плюсский район, где не только встретимся с жителями, но и посмотрим, как реально устраняются нарушения в системе теплоснабжения. Жители поселка должны ежедневно получать точную, достоверную и объективную информацию, что делают власти по выправлению ситуации, а лучшим результатом работы является стабильная подача тепла, чтобы температура в квартирах соответствовала нормативному значению — +18 и +20 градусов.

— Каков механизм компенсации убытков (утраченное здоровье, испорченное имущество) для жителей? Есть ли возможность запросить компенсацию или помочь в сборе коллективных исков к управляющей организации?

— Да, компенсация возможна, когда предоставлены коммунальные услуги по отоплению ненадлежащего качества, но в этом случае факт нарушения потребителю нужно подтвердить. В первую очередь, потребителю необходимо уведомить о нарушении качества коммунальной услуги аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную им, – сделать это можно как письменно, так и устно, в том числе по телефону. Аварийный центр должен зарегистрировать сообщение, уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель приобретает коммунальный ресурс, и, если неизвестны причины нарушения, договорится с потребителем о дате и времени проведения проверки по факту нарушения. Время такой проверки ограничено – не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время.

После проверки будет составлен акт, который подпишут все заинтересованные лица, на основании которого исполнитель, допустивший нарушение, должен будет произвести перерасчет потребителю размера платы за коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения от ее оплаты.

Граждане, как потребители услуги, вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в законе РФ «О защите прав потребителей». Поэтому поддержать их требования в суде, если до этого дойдет, должны помочь органы Роспотребнадзора, так как это их прямые обязанности.

Уверен, что в случае с поселком Заплюсье такой факт правильно зафиксирован соответствующими надзорными и проверяющими государственными органами, которые могут предоставить соответствующие справки гражданам, если дело дойдет до судебных разбирательств. Но я очень надеюсь, что власти найдут способ, как компенсировать жителям поселка прямые убытки от нарушения их прав в жилищно-коммунальной сфере без массовых коллективных исков в суды.

— Как вы видите свою роль в разрешении этого кризиса — как посредника, защитника или как лица, имеющего возможность инициировать проверки и привлекать к ответственности виновных?

— Федеральный закон и закон Псковской области определил компетенцию уполномоченного по правам человека как государственный институт дополнительных гарантий прав граждан, не подменяющий своей деятельностью иные органы власти, то есть который должен помочь, защитить и восстановить права граждан, когда они не согласны с решениями иных органов публичной власти, обязанных по закону обеспечить их права. Следовательно, если жители поселка Заплюсье будут не согласны с решением тех органов, которые сейчас разбираются с ситуацией с теплоснабжением, то они вправе обратиться за защитой своих прав к уполномоченному по правам человека. Такие случаи уже были в моей практике, например, по тарифам и услугам по вывозу ТБО. Более подробно можно ознакомится с этой ситуацией в моём ежегодном докладе за 2023 год.

— Как вы можете осуществлять контроль за ходом этого дела, чтобы оно не стало формальностью, а виновные понесли наказание?

— Чтобы дать обоснованную и объективную оценку деятельности властей, а также ресурсоснабжающей организации и управляющей компании, необходим комплексный анализ, который просто невозможно провести моим аппаратом в два сотрудника. Это ведь вопросы как технологического характера, учитывая специфику отопления в поселке, так и финансирования подготовки к отопительному сезону, организации системы закупки топлива, а также соблюдение процедуры подготовки к отопительному сезону каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла и других. Но вот оценить отчеты контрольно-надзорных органов — это вполне возможно. Именно таким путем будет осуществляться контроль за восстановлением прав жителей поселка Заплюсье. В любом случае, поскольку нарушение прав граждан зафиксировано компетентными органами, очень надеюсь, что с соблюдением требований постановления правительства РФ №354, то, следовательно, должны быть и должностные лица, и организации, кто это нарушение совершил. Уже по постановлению органов прокуратуры глава муниципального округа и директор МП «ПлюссаТеплоРесурс» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами) в виде штрафа.

Объективная и беспристрастная проверка как раз и должна определить виновных лиц. Тем более уголовное дело возбуждено за халатные действия (часть 1 статьи 293 УК РФ), а в ходе расследования могут появиться и другие составы преступлений.

Беседовала Алена Балан