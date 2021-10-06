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Интерактив: Народ - дойная корова?

22.03.2022 12:05|Псков

Решила испечь блинчики на досуге. Целенаправленно зашла за сметаной в известный сетевой магазин в Пскове, и вот тут-то мои глаза округлились! Сметана за 99 рублей!

То сахар за космическую цену продают, то подгузники. Теперь вот до «молочки» добрались!.. Не щадят наши кошельки, не щадят... Нет слов, одни эмоции.

Мария

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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