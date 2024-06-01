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Интерактив: Радость оказалась преждевременной

29.06.2024 15:14|ПсковКомментариев: 0

Так, дамы и господа, радость от возобновления вывоза мусора оказалась несколько преждевременной. В двух словах, вывезли один из трех контейнеров — желтый, который как бы для пластика, но, понятное дело, его используют как обычный контейнер. 

В чем дело? Вопрос без ответа. Возможно, вывозят частично — по одному контейнеру — чтобы освобождать как-то место для нового мусора. Ну, версий может быть много. Впрочем, лучше один пустой контейнер, чем три переполненные, давайте попробуем увидеть позитив.

Константин

Источник: Псковская Лента Новостей
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