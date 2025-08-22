* обязательно заполните все поля
Утро на перекрестке улиц Советской и Вокзальной в Пскове. Неизвестный водитель нашел себе «уютное местечко» для парковки, тем самым загородил весь обзор и нарушил все правила!
На фото квадратом закрыла свое зеркало на машине.
И когда уже, наконец, обратят внимание на то, что в сторону центра города пробки, даже не в час пик, стоят на улице 128-й Стрелковой Дивизии от самой улицы Железнодорожной иногда? И это при том, что переезд открыт. Когда его перекрывают, то вообще до города не доберешься.
Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной
Сейчас ещё школа не началась, а что будет?
Ольга