Новости

Стихи прочитали сотрудницы МВД к 23 февраля

Необычный подарок в 23 февраля решили сделать прекрасные представительницы МВД России всем защитникам Отечества и, в первую очередь, конечно, своим коллегам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВД России, сотрудницы пресс-служб ведомства записали видеопоздравление, в котором стихами поздравили тех, для кого служба Родине – не просто профессия, а судьба.

«Вся жизнь мужчин, выбравших своей стезей служение Отечеству и защиту граждан, – история дежурств в будни и праздники, зачастую с риском для жизни, история боевых рейдов, служебных подвигов, опасных командировок, бессонных ночей и радостных возвращений домой», - отметили в пресс-службе ведомства.