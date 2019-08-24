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ТК «ПИК60» приглашает 23 февраля на праздничный OGONEK

Псковский торговый комплекс «ПИК60» приглашает на яркую праздничную программу, которая будет подготовлена специально к главному мужскому празднику.

Любимых пап, дедушек, братьев поздравят самые яркие артисты, как взрослые, так и юные. Свои выступления готовят ребята из вокальной студии «Карамелька», девушки из группы «Персики» и другие приглашенные артисты. В рамках программы пройдут розыгрыши призов и подарков в игровых и викторинных программах.

Встреча 23 февраля в центральном атриуме ТК «ПИК60» в 14.00.

Вход свободный.