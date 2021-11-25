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Подготовку к масштабному празднованию Дня Победы обсудили в Пскове

Подготовку к параду и шествию «Бессмертного полка» обсудили на итоговом заседании регионального оргкомитета «Победа» 5 мая. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Фактически в регионе торжественные и памятные мероприятия проходят уже с 30 апреля, с региональной памятной даты — День Знамени Победы», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил, что на прошлой неделе был торжественно открыт мемориал «Знамя Победы» в Себежском районе.

«Это поистине уникальный памятник и историческое событие, финальная точка нашей с вами общей непростой многолетней работы, которую мы начали по инициативе жителей Идрицы, и реализовали при поддержке Российского военно-исторического общества. Результат объективно очень достойный. Как сам монумент безупречен с исторической и эстетической точки зрения, так и церемония открытия прошла на высоком уровне», — констатировал Михаил Ведерников. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта.

Слова признательности глава региона выразил в адрес гостей из Республики Беларусь, принявшей участие в открытии памятника. «Нет сомнений, что дух единения и общности будет усилен майскими праздничными мероприятиями. Поэтому наша задача — профессионально и грамотно обеспечить их организацию», — сказал он.

Центральные и самые масштабные события программы празднования Дня Победы в Пскове — парад воинов Псковского гарнизона и шествие «Бессмертного полка». Все они пройдут с соблюдением строгих мер безопасности. В частности, проход для участия в акции будет организован через рамочные металлодетекторы, говорится в сообщении.

Губернатор поручил оперативно разработать информационную памятку о правилах проведения шествия «Бессмертный полк» и распространить ее среди жителей региона. Отдельно в ней предложили прописать список запрещенных к проносу на акцию предметов. Под запретом колющие и режущие предметы, стеклянные бутылки, алкоголь и запрещенные вещества. Домашних животных тоже будет необходимо оставить дома.

Кроме того, сохраняются рекомендации по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Это особенно касается людей из групп риска и старшего поколения, отметили на заседании.

По окончании шествия в амфитеатре Детского парка состоится праздничный концерт «Мы правнуки твои, Победа!», на котором выступят детские творческие коллективы Пскова. В это же время в Зеленом театре жители и гости города смогут увидеть литературно-хореографический спектакль «Березы Памяти моей», а в 20:00 в этом же месте пройдет праздничный концерт «И снова май, цветы, салют и слезы…».

Праздничный день в 22:30 завершится салютом над Зеленым театром.

Также участники оргкомитета обсудили реализацию мер социальной поддержки ветеранов.

«Все запланированные выплаты были произведены в апреле. Проведен и мониторинг нуждаемости участников Великой Отечественной войны и граждан, приравненных к ним категорий, в ремонте жилых помещений и иной адресной поддержке. Необходимая помощь оказана. Эта работа будет продолжена в течение всего года», – сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

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Она также напомнила, что с прошлого года для ветеранов и инвалидов войны, а также жителей блокадного Ленинграда введена еще одна мера соцподдержки — бесплатный проезд по городским и пригородным маршрутам. Кроме того, ежегодно такие граждане проходят санаторно-курортное лечение. В этом году путевки получат 150 человек.

Обсуждая вопросы организации культурных и спортивных массовых мероприятий, представители Псковского территориального гарнизона и силовых структур подтвердили свою готовность в обеспечении безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Их в регионе планируется более 500.

«День Победы — важнейший праздник для всей нашей страны. Тем более это актуально сегодня, когда Знамя Победы вместе с триколором находятся на передовой борьбы с нацизмом. Важно, чтобы все мероприятия были организованы в высшей степени профессионально, с особым вниманием и особой заботой о наших ветеранах. Для всех нас это без преувеличения государственная задача», — заключил губернатор.