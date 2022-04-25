Общество

Ветеранам выплатили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) осуществил ежегодную выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», - цитирует Антона Котякова «Интерфакс».

По данным пресс-службы Минтруда, выплаты получили 20 320 ветеранов. В пресс-службе также напомнили, что денежная выплата ко Дню Победы осуществляется ежегодно с 2019 года гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны.

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Напомним, 15 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что размер единовременной денежной выплаты к Дню Победы в этом году будет увеличен в два раза.