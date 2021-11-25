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Екатерина Ершова возглавит Фонд инвестиционного развития Псковской области

Екатерина Ершова возглавит Фонд инвестиционного развития Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Екатерина Ершова 4 года руководила работой регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Все эти годы мы стабильно находимся в зелёной зоне по рейтингу эффективности подобных центров, который ведет Минэкокономразвития. Работа выстроена, Центр способен развиваться дальше по уже намеченной траектории. Фонд инвестиционного развития нужно настроить на не менее эффективную работу», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что первоочередные задачи – анализ имеющихся инвестиционных проектов, планирование мероприятий по привлечению инвестиций на 2024 год, реализация регионального инвестиционного стандарта.

«Уверен, новый руководитель добьётся результатов. Желаю успехов!» – добавил губернатор.