Санитарные дни пройдут на объектах Псковского музея-заповедника на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Санитарный день на следующих объектах пройдет во вторник, 26 марта:
- спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- главное здание Псковского музея-заповедника;
- картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- поганкины палаты;
- приказная палата Псковского кремля;
- власьевская башня;
- плоская башня;
- мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- музей-квартира В.И. Ленина;
- музей истории города Печоры;
- музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- музей-усадьба С.В. Ковалевской.
В среду, 27 марта:
- двор Постникова;
- палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
В четверг, 28 марта:
- Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
В музее-заповеднике просят учитывать данную информацию при планировании посещения объектов.