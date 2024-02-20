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Санитарные дни пройдут на объектах Псковского музея-заповедника

Санитарные дни пройдут на объектах Псковского музея-заповедника на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Санитарный день на следующих объектах пройдет во вторник, 26 марта:

спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

главное здание Псковского музея-заповедника;

картинная галерея Псковского музея-заповедника;

поганкины палаты;

приказная палата Псковского кремля;

власьевская башня;

плоская башня;

мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

музей-квартира В.И. Ленина;

музей истории города Печоры;

музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

музей-усадьба М.П. Мусоргского;

музей-усадьба С.В. Ковалевской.

В среду, 27 марта:

двор Постникова;

палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

В четверг, 28 марта:

Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).

В музее-заповеднике просят учитывать данную информацию при планировании посещения объектов.