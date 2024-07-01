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Александр Козловский поздравил семью Игнатенковых из Великих Лук  с победой во Всероссийском конкурсе

31.07.2024 21:32|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале поздравил семью Игнатенковых из Великих Лук  с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года. 2024» в номинации «Молодая семья». Всего в финал вышли 88 семей со всей страны, награждение состоится 18 октября в Кремле. 

«Супруги Игнатенковы – Иван и Анна – воспитывают троих детей Николая, Владимира и Варвару. В родном городе и регионе известны своей любовью к спорту. Иван работает учителем физкультуры в 12-й школе и тренером-преподавателем по лёгкой атлетике в спортивной школе "Атлетика", Анна – тренер-преподаватель по лёгкой атлетике в той же спортшколе», - написал Александр Козловский. 

Спортом супруги занимаются с ранних лет, своих детей к активному образу жизни приучили так же – с детства.

«Николай, Владимир и Варвара пробовали свои силы в разных видах спорта, сейчас они активно занимаются легкой атлетикой. Начинания семьи поддерживает бабушка Маргарита Владимировна Федорова, мама Анны: участвует в одной команде в различных соревнованиях», - добавил Александр Козловский. 

Два года подряд семья Игнатенковых-Федоровых становилась победителем регионального этапа фестиваля ГТО среди семейных команд. В августе великолучане представят Псковскую область на Всероссийском фестиваль ГТО.

«В состав команды вошли Иван, Анна и Николай Игнатенковы и Маргарита Владимировна Федорова, Владимир и Варвара – в группе поддержки», - заключил Александр Козловский. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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