Николай Козловский: В Великих Луках сформировался сильный педагогический коллектив

Более тысячи учителей работают в системе образования Великих Лук. В городе действуют меры поддержки молодых специалистов, а педагоги становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов. О развитии городской системы образования и подготовке новых кадров. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

Он посвятил обращение учителям в связи с Днем учителя, который отмечался в России 5 октября.

«В системе образования Великих Лук трудится более тысячи учителей. Это большая профессиональная команда, которая каждый день занимается стратегически важным делом — образованием и воспитанием подрастающего поколения великолучан», — отметил Николай Козловский.

По его словам, профессионализм педагогов подтверждается как результатами учеников, так и достижениями самих учителей.

«Великие Луки могут по праву гордиться учителями своих школ. Педагогический потенциал сферы образования основывается на сочетании богатого профессионального опыта учителей, которые посвятили образованию многие годы, и энергии молодых специалистов, которые способствуют внедрению в образовательный процесс современных и цифровых технологий, новых подходов к обучению и взаимодействию с детьми», — подчеркнул глава города.

В прошлом учебном году 13 учителей из Великих Лук стали победителями областного конкурса «Я наставник» в различных номинациях. На областном этапе конкурса «Учитель года России — 2026» в число призеров вошел учитель математики Инженерно-экономического лицея Дмитрий Евдокимов. Несколько представителей города также стали победителями и призерами областного конкурса «Лучший педагогический работник».

Козловский отметил, что великолукские педагоги не только участвуют в профессиональных конкурсах, но и делятся опытом с коллегами из других регионов.

«Наши специалисты представляют свой опыт в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Ярославле, Калининграде и других городах России, а также в Республике Беларусь. Это показатель того, что в Великих Луках сформировался сильный педагогический коллектив, способный не только с честью продолжать лучшие традиции отечественного образования, но и создавать новые», — сказал глава города.

При этом, по его словам, для сохранения достигнутых результатов необходимо обеспечить приток новых кадров.

«И для этого необходимо использовать все возможности. В городе и регионе действует ряд мер поддержки педагогов. В Великих Луках реализуется программа помощи молодым специалистам, учреждена муниципальная премия за значимые профессиональные успехи в первые годы работы. Учителям представляется служебное жилье. Управление образования города также работает в этом направлении», — рассказал Козловский.

Для подготовки будущих педагогов заключаются целевые договоры, открыты педагогические классы, организовано взаимодействие с Псковским государственным университетом. Кроме того, город привлекает выпускников педагогических вузов из Смоленской, Новгородской и Тверской областей. Налажено сотрудничество с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем по подготовке специалистов для работы в начальной школе.

Глава города подчеркнул, что привлечение молодых специалистов — только часть задачи. Не менее важно создать условия, которые помогут им остаться в профессии.

«И здесь огромную роль играют наши учительские коллективы и наставники. Именно они помогают молодому педагогу сделать первые шаги, передают опыт, поддерживают и помогают почувствовать себя частью большой профессиональной команды», — отметил он.

В завершение обращения Николай Козловский поблагодарил педагогов за их труд и подчеркнул, что результаты работы учителя проявляются не только во время обучения детей в школе, но и в их дальнейшей жизни.

«Дорогие учителя, ваша работа сложна и ответственна. Главным ее результатом являются успехи ваших учеников. Причем не только во время обучения в школе, но и в дальнейшей жизни, трудовой деятельности и самореализации. Ведь каждый сегодняшний первоклассник в будущем станет специалистом, которому предстоит строить, лечить, учить, создавать новые технологии, развивать наш город и страну. И то, каким он станет, во многом зависит именно от вас», — сказал глава города.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам педагогического труда, поблагодарив всех учителей за профессионализм, терпение, ответственность и любовь к своему делу.