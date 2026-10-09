Николай Козловский: В Великих Луках сформировался сильный педагогический коллектив

Более тысячи учителей работают в системе образования Великих Лук. В городе действуют меры поддержки молодых специалистов, а педагоги становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов. О развитии городской системы образования и подготовке новых кадров. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.
Он посвятил обращение учителям в связи с Днем учителя, который отмечался в России 5 октября.
По его словам, профессионализм педагогов подтверждается как результатами учеников, так и достижениями самих учителей.
В прошлом учебном году 13 учителей из Великих Лук стали победителями областного конкурса «Я наставник» в различных номинациях. На областном этапе конкурса «Учитель года России — 2026» в число призеров вошел учитель математики Инженерно-экономического лицея Дмитрий Евдокимов. Несколько представителей города также стали победителями и призерами областного конкурса «Лучший педагогический работник».
Козловский отметил, что великолукские педагоги не только участвуют в профессиональных конкурсах, но и делятся опытом с коллегами из других регионов.
«Наши специалисты представляют свой опыт в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Ярославле, Калининграде и других городах России, а также в Республике Беларусь. Это показатель того, что в Великих Луках сформировался сильный педагогический коллектив, способный не только с честью продолжать лучшие традиции отечественного образования, но и создавать новые», — сказал глава города.
При этом, по его словам, для сохранения достигнутых результатов необходимо обеспечить приток новых кадров.
«И для этого необходимо использовать все возможности. В городе и регионе действует ряд мер поддержки педагогов. В Великих Луках реализуется программа помощи молодым специалистам, учреждена муниципальная премия за значимые профессиональные успехи в первые годы работы. Учителям представляется служебное жилье. Управление образования города также работает в этом направлении», — рассказал Козловский.
Для подготовки будущих педагогов заключаются целевые договоры, открыты педагогические классы, организовано взаимодействие с Псковским государственным университетом. Кроме того, город привлекает выпускников педагогических вузов из Смоленской, Новгородской и Тверской областей. Налажено сотрудничество с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем по подготовке специалистов для работы в начальной школе.
Глава города подчеркнул, что привлечение молодых специалистов — только часть задачи. Не менее важно создать условия, которые помогут им остаться в профессии.
«И здесь огромную роль играют наши учительские коллективы и наставники. Именно они помогают молодому педагогу сделать первые шаги, передают опыт, поддерживают и помогают почувствовать себя частью большой профессиональной команды», — отметил он.
В завершение обращения Николай Козловский поблагодарил педагогов за их труд и подчеркнул, что результаты работы учителя проявляются не только во время обучения детей в школе, но и в их дальнейшей жизни.
Особые слова признательности он адресовал ветеранам педагогического труда, поблагодарив всех учителей за профессионализм, терпение, ответственность и любовь к своему делу.