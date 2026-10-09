Как работает схема с фейковыми уведомлениями от ФНС, рассказали псковичам

Они рассылают в мессенджерах сообщения якобы от имени ФНС. В них говорится, что нужно проверить начисления и перейти по ссылке. По ней вы попадаете на поддельный сайт, внешне похожий на государственный сервис, — и рискуете потерять доступ к аккаунту на «Госуслугах». Уловку преступников разобрали в специальной рубрике «Объясняем.рф» и Киберполиции России.

Как устроена схема

Мошенники играют на тревожности людей и заставляют спешить:

Присылают сообщение якобы от ФНС и сообщают о новом налоговом начислении; Предлагают перейти по ссылке и проверить сумму, основание и срок уплаты; Переводят пользователя на поддельный сайт; Просят авторизоваться в личном кабинете и ввести код из появившегося уведомления, после чего сообщают о взломе учетной записи «Госуслуг»; Предлагают позвонить по номеру «техподдержки», где на связь выходит «оператор» мошеннического кол-центра, который убеждает человека действовать по его указке.

Что делать нельзя

Никогда не переходите по ссылкам из сообщений в мессенджерах, даже если они выглядят как официальные уведомления.

Чтобы все выглядело убедительно, мошенники могут указать конкретную сумму налога, дату формирования и период начисления.

Как проверить реальные начисления

Их можно проверить самостоятельно в личном кабинете на «Госуслугах», а также на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства. Если начисление есть, там будут указаны его основание, сумма, срок погашения и реквизиты для платежа.

Если вы уже перешли по ссылке

Не вводите на подозрительной странице персональные данные и коды из СМС. Не звоните по номерам, указанным на таком сайте.