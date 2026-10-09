Новую специальность могут открыть в военном учебном центре ПсковГУ

В военном учебном центре Псковского государственного университета могут открыть направление «Санитарный инструктор». Решение зависит от результатов опроса студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Изображение: ПсковГУ

Обучение по новой программе продлится полтора года. Санитарные инструкторы получают подготовку по оказанию первой помощи и медицинскому обеспечению подразделений.

Для юношей обучение предусматривает возможность зачета подготовки в качестве службы по призыву, для девушек — получение дополнительной профессиональной подготовки. Пройти обучение можно будет без отрыва от основной учебы в университете.

Участвовать в опросе могут граждане России — студенты ПсковГУ очной формы обучения, юноши и девушки.

Опрос продлится до 30 октября. Пройти его можно по ссылке.