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Команда «Луки-Энергия» одержала победу в игре за выход на Кубок России по футболу

Команда «Луки-Энергия» одержала победу в игре за выход на Кубок России по футболу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ФК «Псков» проиграл «Луки Энергия» в серии пенальти 3:4. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Так завершился отборочный раунд «FONBET Кубок России по футболу 2024-2025».

Первый гол забил Владислав Волков команды «Псков». В ничью поединок вывел Никита Поляков команды «Луки-Энергия». Решающий гол остался за командой «Луки-Энергия».

Команда «Луки-Энергия» выходит на состязание с футбольным клубом «Калуга» и поборется за шанс сыграть в финале Кубка России по футболу.